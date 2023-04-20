В Судане, где идут боевые действия, «застрял» экипаж беларуского самолета из семи человек

В Судане, где идет вооруженное столкновение между армией и военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF), «застряли» семь членов экипажа беларуского самолёта компании Belcanto Airlines, сообщает сотрудник телеканала ОНТ Игорь Тур.

Борт «фактически — уничтожен в перекрёстном огне», пишет Тур со ссылкой на родственников членов экипажа. По информации пропагандиста, семь беларусов находятся в безопасности и на связи с беларуским МИД. Прорабатываются варианты возвращения экипажа домой.

Компания Belcanto Airlines занимается грузоперевозками, вероятнее всего, речь идёт о борте Ил-76ТД.

Всего в Судане находятся десять беларусов, со всеми держит связь посольство Беларуси в Египте. Двоих беларусов удалось вывезти на территорию посольства России.

Бои в Судане между армией и военизированной группировкой продолжаются несколько дней. Погибли почти 200 человек, около 2 тысяч ранены.