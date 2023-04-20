В США арестовали беларуса, который помогал олигарху Сергею Курченко обходить санкции

В Майами арестовали 46-летнего беларуса Сергея Карпушкина, которого обвиняют в участии в схеме нарушения санкций США, пишет Минюст США. На новость обратило внимание издание Office.life.

Минюст пишет, что речь идет о санкциях против олигарха Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний, которые покупали материалы для производства стали. Общая сумма сделок, совершенных в интересах Курченко, оценена в $150 млн. Предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон К. Унсалан из Орландо был арестован 14 апреля по аналогичным обвиненям.

Сергей Курченко родился в Украине. СБУ называло его «главным финансистом» семьи бывшего президента Виктора Януковича. В 2014 году спецслужба утверждала, что Курченко получил российское гражданство в нарушение законодательства.

Сергей Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в 2015 году за роль в незаконном присвоении украинских государственных активов, а две его компании включены в список OFAC за то, что оказывали материальную поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР.