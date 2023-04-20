Сейм Литвы отменил вето президента на закон об ограничениях для беларусов и россиян

Депутаты сейма Литвы отменили вето президента страны Гитанаса Науседы, наложенное ранее на закон об ограничениях для граждан России и Беларуси, пишет lrt.lt.

За отмену президентского вето проголосовало 99 депутатов, семь — против, двое воздержались.

Литовские депутаты приняли ограничительные меры в отношении беларусов и россиян из-за войны России против Украины. Согласно ему, беларусы не смогут получать литовские визы, кроме случаев, когда заявление подается с помощью министерства иностранных дел Литвы. Тем не менее, они по-прежнему смогут получать виды на жительство и литовское гражданство, а также покупать недвижимость в Литве, в отличие от граждан России.

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на этот закон, он предложил ввести равные ограничительные меры для граждан России и Беларуси.

«С точки зрения национальной безопасности Литвы нет оснований для разной оценки граждан Беларуси и России», — заявлял он.