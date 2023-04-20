Минчанин за три года похитил «молочки» на 6 200 рублей, на него завели уголовное дело

В Минске задержали 29-летнего водителя завода, похитившего с 2019 по 2022 год молочной продукции на сумму более 6 200 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОБЭП Заводского РУВД установили, что 29-летний водитель предприятия получал на складе продукцию, которую необходимо было развезти по торговым объектам.

Не доезжая до точек назначения, минчанин забирал из партий по несколько позиций товара (глазированные сырки, молоко, творог, кефир, сыр).

При получении товара в гипермаркетах приемщики не досчитывались товара и указывали это в накладных. Водитель забирал документы, но не передавал их руководству.

Против минчанина следователи возбудили уголовное дело за присвоение вверенной продукции (статья 211 УК).