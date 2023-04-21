Прокурорка попросила суд приобщить к делу NEXTA новые документы

Государственная обвинительница Наталья Соколова попросила возобновить судебное следствие по делу бывшего редактора NEXTA Романа Протасевича, пишет Sputnik.

Гособвинительница подала ходатайства о возобновлении судебного действия, чтобы приобщить к делу новые документы. Один из них — о взыскании с Сергея Тихановского и Николая Статкевича более 2,6 миллионов рублей, а второй связан с постом в телеграм-канале «Беларусь головного мозга». О каком именно посте идет речь — неизвестно.

Протасевич — один из трех администраторов канала NEXTA. Ему, Яну Рудику и Степану Путиле вменяют оскорбление и клевету в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.

13 апреля ему предъявили новые обвинения — повторное руководство экстремистским формированием (часть 2 статьи 361-1 УК). Протасевич частично признал вину по новым обвинениям.