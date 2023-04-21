Мининформ подал в суд иск о ликвидации издательства «Зміцер Колас»

Министерство информации подало в экономический суд Минска иск о прекращении действия свидетельства о государственной регистрации в качестве издателя издательского дома «Зміцер Колас», пишет БАЖ.

Заседание в Верховном суде назначено на 2 мая. БАЖ пишет, что основанием для иска стал сборник исторических документов «"Вызваленыя" i заняволеныя. Польска-беларускае памежжа 1939-1941 гг. у дакумэнтах беларускiх архiваў».

6 января суд Центрального района Минска признал опубликованные документы «экстремистскими материалами».

5 марта издательство «Зміцер Колас» сообщило о приостановке деятельности.

«Шаноўнае спадарства, выдавецтва прыпыняе сваю дзейнасць да асобнага паведамлення», — говорится в посте.

В начале марта Зміцер Колас был задержан вместе с печатником Олегом Сычевым и 10 суток провел в СИЗО КГБ. В результате издатель был освобожден без предъявления обвинений.

Частное издательство «Зміцер Колас» известно книгами мировой поэзии, прозы, драматургии, детской литературы в беларуском переводе.