Суд приговорил служителя церкви «Новая земля» Андрея Мамойко и его жену Веру к 2,5 годам домашней химии

Суд Центрального района Минска приговорил служителя церкви «Новая земля» Андрея Мамойко и его жену Веру к двум с половиной годам домашней химии по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Супругов освободили в зале суда после оглашения приговора.

Андрея и Веру задержали 1 февраля в Минске.

«Прычынай для арышту, верагодна, сталіся апублікаваныя фатаздымкі з пратэстаў 2020 году. Магчыма, што праз 10 сутак яны будуць пераведзены ў ізалятар на вуліцы Валадарскага», — уточняла тогда «Хрысціянская візія».

Супруги принимали участие в записи нескольких альбомов христианской музыки, а Андрей работал в одной из ІТ-компаний Беларуси.