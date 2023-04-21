Суд приговорил служителя церкви «Новая земля» Андрея Мамойко и его жену Веру к 2,5 годам домашней химии

Суд Центрального района Минска приговорил служителя церкви «Новая земля» Андрея Мамойко и его жену Веру к двум с половиной годам домашней химии по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».
Супругов освободили в зале суда после оглашения приговора.
Андрея и Веру задержали 1 февраля в Минске.
«Прычынай для арышту, верагодна, сталіся апублікаваныя фатаздымкі з пратэстаў 2020 году. Магчыма, што праз 10 сутак яны будуць пераведзены ў ізалятар на вуліцы Валадарскага», — уточняла тогда «Хрысціянская візія».
Супруги принимали участие в записи нескольких альбомов христианской музыки, а Андрей работал в одной из ІТ-компаний Беларуси.
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