Двоих беларусов арестовали в Москве и обвинили в диверсии из‑за поджога электровоза в Подмосковье

В Мещанский районный суд Москвы поступили ходатайства о продлении ареста Артему Бресскому и Кириллу Басько, которых обвиняют в диверсии (пункт «б» части 2 статьи 281 УК РФ). Соответствующую информацию «Медиазона» обнаружила в базе московских судов.

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемым рассмотрит судья Варвара Оганова 24 апреля в 15:30.

По данным «Медиазоны», двоих граждан Беларуси 2003 и 2004 годов рождения задержали 27 декабря 2022 года на станции Москва-Курская. По версии следствия, 22 декабря они за вознаграждение подожгли электровоз в локомотивном депо на станции Орехово-Зуево.

Изначально на задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). По версии полиции, они матерились в общественных местах. Обоим молодым людям 27 декабря Басманный районный суд назначил штрафы.

Позднее молодых людей арестовали по статье об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Затем обвинение переквалифицировали на статью о диверсии.