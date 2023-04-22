Суд конфисковал у жителя Постав автомобиль за хранение в нем 5 «экстремистских» листовок

Суд Поставского района оштрафовал местного жителя Андрея Стабулянца за распространения «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) и конфисковал у него автомобиль, пишет «Віцебская Вясна».

Суд прошел 4 апреля, но известно об этом стало только сегодня.

Правозащитники пишут, что согласно материалам дела, 16 марта сотрудники милиции обнаружили в бардачке автомобиля Volkswagen Bora, который принадлежит Стабулянцу, 5 листовок с информацией про Народное антикризисное управление.

За это судья Наталья Максимович оштрафовала Стабулянца на 740 рублей и вынесла решение о конфискации автомобиля.

В декабре 2020 года суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм- и ютуб-канал политика и главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, а также соцсети самого управления.