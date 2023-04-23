Минюст лишил лицензии пятерых адвокатов

Аттестационная комиссия при Министерстве юстиции лишила лицензии еще пятерых адвокатов, сказано в пресс-релизе на сайте ведомства. Решение комиссии коснулось адвокатов Алексея Бородко, Александра Гуриновича, Игоря Степанова, Инессы Оленской, Дениса Шерстнева.

Алексея Бородко, Александра Гуриновича и Игоря Степанова Минюст лишил лицензии за «совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру».

Инесса Оленская и Денис Шерстнев лишены лицензии «вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной решением комиссии». Ранее Минюст сообщал о том, что адвокат Инесса Оленская не прошла внеочередную аттестацию.

Оленская была защитницей Сергея Тихановского, Романа Протасевича, Насты Лойко, Григория Костусева. В марте ее судили по статье о распространении экстремистских материалов.