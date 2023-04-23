«Белсат»: в Польшу не пускают двух беларусов без виз, которые просят о международной защите

Польские пограничники не пустили в страну двух беларусов без виз, которые просили о международной защите, пишет «Белсат».

Беларусы пробовали попасть в Польшу в пункте пропуска Тересполь. Как пишет «Белсат», они опасаются, что на родине на них завели уголовное дело за донаты в фонд BYSOL. Польские пограничники отказали им во въезде и выдали соответствующие документы.

Информацию об отказе во въезде «Зеркалу» подтвердил основатель BYSOL Андрей Стрижак. По его словам, это первый такой случай.

«Двое белорусов попытались пересечь границу с Польшей для того, чтобы получить дополнительное убежище по причине того, что их преследует ДФР за донаты в BYSOL. По той информации, которая сейчас имеется, с польской стороной они не достигли понимания и не допущены на территорию Польши. На данный момент наши службы, которые работают по этому направлению, уже включены. Все необходимые стейкхолдеры уже подключены к этой ситуации», — заявил он.

Официальный представитель пограничной службы Польши Анна Михальска отказала «Белсату» в комментарии по этой ситуации заявив, что ничего не знает о случившемся. Не комментируют ситуацию пока и в пункте пропуска Тересполь.