«Вясна»: сотруднику Полоцкого историко‑культурного заповедника Игорю Бортнику назначили еще 15 суток ареста

Cотруднику Полоцкого историко-культурного заповедника Игорю Бортнику назначили еще 15 суток ареста, сообщает «Вясна».

По предварительной информации правозащитников, Игоря осудили за «экстремистские» подписки на ютубе (статья 19.11 КоАП).

Игоря Бортника задержали во время облавы на Полоцкий историко-культурный заповедник 29-30 марта. Всего силовики задержали тогда более 10 человек. По информации правозащитников, во время ареста силовики забрали у беларуса 300 рублей в качестве компенсации за донат в фейсбуке.

Игорь Бортник — кандидат философских наук. 8 апреля после 10-суточного ареста он не вышел на свободу. Через два дня суд назначил ему еще 13 суток за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

По информации правозащитников сейчас Бортник находится в ЦИП в Новополоцке.