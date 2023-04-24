Силовики задержали бывшего нападающего ФК «Крумкачы»

Силовики задержали 38-летнего бывшего нападающего футбольного клуба «Крумкачы» Александра Яцкевича. «Покаянное» видео с футболистом опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"»

На видео беларус говорит, что в 2020 году являлся игроком футбольного клуба «Крумкачы» и на один из матчей футболисты вышли в майках «Мы з народам» — «в поддержку протестного движения Беларуси».

Задержали Яцкевича за регистрацию в фейковом боте BYPOL, как он утверждает на видео. «Недавно лазил в телеграме и увидел ссылку на проверку от BYPOL. Захотел проверить, вхожу ли я в тот список» — рассказывает спортсмен.

По словам задержанного, на следующий день ему позвонили силовики и попросили прийти на разговор. Футболист отказался, на что в ответ услышал «если не придете, приедем сами».

Александр Яцкевич завершил карьеру месяц назад. Последний матч он провел против ФК «Ислочь» в июне 2022 года.