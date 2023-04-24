«Белсат»: беларусов, которые просят международную защиту, пустили в Польшу

Беларусов, которые без виз ехали в Польшу, чтобы получить там международную защиту, пустили в страну, пишет «Белсат». Об этом изданию рассказал юрист, который помогает беларусам.

Выдворить их в Беларусь теперь не имеют права: пограничники обязаны принять заявление на международную защиту и в течение 48 часов передать дело начальнику Управления делами иностранцев. Юридически они не имеют права отказать беларусам в подаче заявления.

После подачи документа беларусов могут взять под стражу, предложить им проживание в центре беженцев или отпустить на свободу — на «частное проживание». Юрист говорит, что беларусы выберут последний вариант, потому что в Польше у них есть знакомые.

Сейчас беларусы, по словам адвоката, проходят процедуру получения международной защиты и находятся в безопасности.

Вчера двое беларусов без виз пробовали попасть в Польшу в пункте пропуска Тересполь. Они опасаются, что на родине на них завели уголовное дело за донаты в фонд BYSOL. Польские пограничники отказали им во въезде и выдали соответствующие документы.