Суд в Москве продлил содержание под стражей двум беларусам, которых обвиняют в поджоге электровоза в Подмосковье

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей двум беларусам, которых обвиняют в диверсии (пункт «б» части 2 статьи 281 УК РФ), до 28 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Артема Бресского и Кирилла Басько задержали 28 декабря 2022 года. По версии следствия, 22 декабря они за вознаграждение подожгли электровоз в локомотивном депо на станции Орехово-Зуево.

Адвокат Басько по назначению Андрей Бухтеев рассказал «Медиазоне», что молодые люди приехали из Беларуси на заработки. Когда им пришлось уйти с основного места работы, они начали искать способы подработки.

На суде следователь рассказал, что Басько и Бресский наткнулись на предложение в телеграм-канале «Вписка Москва» «уничтожить любой железнодорожный объект». Они подожгли кабину машиниста электровоза, а видео отправили пользователю «Юрию».

После получения первого «гонорара», в размере 65 тысяч российских рублей, Басько и Бресский решили заработать ещё, купили бензин и оставили его в хостеле. Сотрудники хостела, обнаружив горючую смесь, вызвали полицию. Молодых людей задержали, когда они отправились в отдел, чтобы вернуть свои вещи. Факт совершения поджога они не отрицают, но настаивают, что не считали это диверсией.

При рассмотрении ходатайства адвокат Бухтеев в защиту Басько сказал, что его доверитель сотрудничает со следствием и «дал изначально исключительно правдивые показания», а также не пытался скрыться.

Защитник Бресского Геннадий Федоров на заседании также сообщил, что его подзащитный «сотрудничает со следствием, дает последовательные признательные показания по определенным обстоятельствам».

Изначально на задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). По версии полиции, они матерились в общественных местах. Обоим молодым людям 27 декабря Басманный районный суд назначил штрафы.

Позднее молодых людей арестовали по статье об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Затем обвинение переквалифицировали на статью о диверсии.