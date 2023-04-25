МВД внесло в список «экстремистов» Александру Герасименю, Александра Опейкина и еще 21 человека

МВД добавило в список лиц, «причастных к экстремистской деятельности», еще 23 беларусов, сообщает правозащитный центр «Весна».

Обновление списка появилось в пятницу 21 апреля. Теперь в нем 2735 человек. Помимо прочих, в список добавили Александру Герасименю и Александра Апейкина, председателя БКДП Александра Ярошука, его заместителя Сергея Антусевича и бухгалтера Ирину Бут-Гусаим, а также фигуранта «дела Зельцера» Артем Задруцкий.

Герасименя — двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, Опейкин — директор беларуского Фонда спортивной солидарности. Оба спортсмена поддержали протесты после выборов 2020 году, требовали санкций против НОК, призывали перенести из Беларуси международные соревнования. В декабре 2022 года их осудили заочно на 12 лет колонии по статье о призывах к санкциям против Беларуси (часть 3 статьи 361 УК).

Ярошук, Антусевич и Бут-Гусаим — фигуранты дела «Белорусского конгресса демократических профсоюзов». Все трое осуждены в 2022 году на 4, 2 и 1,5 года колонии соответственно. Антусевичу и Бут-Гусаим вменили грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), а Ярошуку, кроме этого, призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).