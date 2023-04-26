Прокурор запросил двоюродному брату заместителя командира полка Калиновского 3 года колонии

Прокурор запросил 34-летнему жителю Бобруйска Сергею Франчуку — брату замкомандира полка Калиновского Вадима Кабанчука — 3 года колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Франчука обвиняют в обвиняют в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), а также грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).

10 августа близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал видео с Сергеем Франчуком, в котором он говорил, что «категорическим образом» не одобряет действия брата. В ролике бобруйчанин рассказывал, что участвовал в акциях протеста в Минске в 2020 году, в том числе выходил на дорогу и мешал движению транспорта. Он добавил, что оскорблял милиционеров в чате телеграм-канала полка.

Сергея Франчука арестовали на 15 суток за «неповиновение сотрудникам милиции» (статья 24.3 КоАП). После в отношении двоюродного брата заместителя командира полка Кастуся Калиновского Вадима Кабанчука, возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

В начале марта Франчуку добавили еще три уголовные статьи