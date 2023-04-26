Суд приговорил жителя Кобринского района к году химии за сорванный флаг и сломанное древко

Суд Кобринского района приговорил местного жителя к году химии за надругательство над госсимволами (статья 370 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники сообщают, что мужчину обвинили в том, что он сломал древко с флагом, который висел на входе в фельдшерско-акушерский пункт деревни Корчицы Кобринского района, а сам флаг бросил на землю.

Суд посчитал, что Алексей нанес учреждению ущерб в размере 2 рубля 53 копейки. Учреждение здравоохранения Кобрина, на балансе которого находится ФАП, оценило стоимость поврежденного имущества в 71 рубль 35 копеек.