Суд приговорил 23‑летнего беларуса к году химии за уклонение от призыва в присутствии других призывников

Суд приговорил 23-летнего беларуса к году химии по статье об уклонении от призыва, сообщает newgrodno.by. Судья назначил 2 года химии, но срок сократили на один год по амнистии.

Судебное заседание проходило в военкомате в присутствии других призывников, говорится на сайте.

Летом прошлого года парень получил повестку с требованием пройти медкомиссию в военкомате, но в назначенный день не пришел.

«Он скрылся, регулярно менял номера телефона, адреса места жительства, официально не трудоустраивался», — рассказали newgrodno.by в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В феврале 2023 года милиция задержала парня в Минске.



