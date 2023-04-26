Суд приговорил 23‑летнего беларуса к году химии за уклонение от призыва в присутствии других призывников
Суд приговорил 23‑летнего беларуса к году химии за уклонение от призыва в присутствии других призывников
26 апреля 2023, 10:48
 
 
 
 
 

Суд приговорил 23-летнего беларуса к году химии по статье об уклонении от призыва, сообщает newgrodno.by. Судья назначил 2 года химии, но срок сократили на один год по амнистии.

Судебное заседание проходило в военкомате в присутствии других призывников, говорится на сайте.

Летом прошлого года парень получил повестку с требованием пройти медкомиссию в военкомате, но в назначенный день не пришел.

«Он скрылся, регулярно менял номера телефона, адреса места жительства, официально не трудоустраивался», — рассказали newgrodno.by в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В феврале 2023 года милиция задержала парня в Минске.


     
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