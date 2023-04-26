Финская студия Supercell заблокировала свои игры Brawl Stars и Clash of Clans для игроков из Беларуси и России

Финская студия Supercell заблокировала мобильные игры Brawl Stars и Clash of Clans для игроков из Беларуси и России, пишет «Игромания».

После последнего обновления пользователей не пускает в игру из-за местоположения. При попытке войти в приложение появляется сообщение: «Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход».

Ранее студия Supercell анонсировала окончательную блокировку своих игр для россиян и беларусов.

«В ответ на продолжающуюся войну в Украине компания Supercell удалила свои игры из магазинов приложений в России и Беларуси. Доступ ко всем играм Supercell для существующих пользователей из России и Беларуси будет прерван в течение весны 2023 года согласно принятому ранее решению».

Brawl Stars — игра для мобильных устройств в жанрах MOBA и геройский шутер, разработанная и изданная компанией Supercell.