Власти лишили издание ex‑press.by доменного имени

Оперативно-аналитический центр лишил издание ex-press.by доменного имени, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

Владелица доменного имени ex-press.by получила электронное письмо за подписью заместителя начальника контрольного ведомства Сергея Жерносека. В письме чиновник ссылается на 27 пункт инструкции о регистрации доменных имен, где указано, что владелец домена по запросу обязан в течение семи дней подать документы, подтверждающие информацию, внесенную в базу данных.

20 марта, по словам Жерносека, владелице доменного имени отправили письмо на электронную почту, где попросили подать в ОАЦ документы с подтверждением данных. Документы попросили принести лично в офис.

Поскольку, как утверждает Жерносек, адресат не отреагировал на уведомление, то это является нарушением порядка регистрации доменного имени. По этой причине национальный администратор принял решение прекратить делегирование доменного имени ресурсу ex-press.by.

В октябре 2021 года информационную продукцию издания признали «экстремистскими материалами».