«Радыё Свабода»: Игорь Лосик, вероятно, находится в помещении камерного типа

Приговоренный к 15 годам колонии блогер Игорь Лосик, вероятно, находится в помещении камерного типа, сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, Лосик много читает, его выводят на прогулки. На какой срок блогера поместили в ПКТ и по какой причине — неизвестно. Последнее письмо от беларуса родители получили 20 февраля 2023 года.

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года. 15 декабря 2020 года блогер в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня. 14 декабря 2021 года Лосика осудили на 15 лет колонии усиленного режима в рамках «дела Тихановского».

В начале апреля Лосик второй раз подряд попал в ШИЗО.