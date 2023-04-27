«Вясна»: Виктора Бабарико недавно перевели в ПКТ

Правозащитникам стало известно, что Виктора Бабарико недавно перевели в помещение камерного типа, пишет «Вясна». Когда это случилось — неизвестно.

Помещение камерного типа — специальная камера, куда переводят заключенных за злостные нарушения порядка в колонии. Там они могут отовариваться в тюремном магазине на одну базовую величину в месяц, получать одну посылку в течение шести месяцев, раз в день совершать получасовые прогулки и ходить на работу.

На днях Виктора Бабарико госпитализировали в новополоцкую больницу, он находится в хирургическом отделении. В больнице «Медиазоне» сообщили, что состояние политика удовлетворительное.

20 декабря 2021 года Верховный суд приговорил политика к 14 годам колонии усиленного режима.

Суд признал Бабарико виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.