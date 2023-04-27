Дело против Софьи Сапеги зарегистрировали в районном суде Москвы, ее статья указана как превышение полномочий частным детективом

В Пресненском районном суде Москвы зарегистрировали дело о переводе приговоренной в Беларуси к шести годам колонии гражданки России Софьи Сапеги. Такую информацию «Медиазона» нашла на сайте суда.

В Беларуси Сапегу признали виновной по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконное собирание информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).

В российском УК нет аналога второй статьи. В карточке дела на сайте Пресненского районного суда указана статья о превышении полномочий частным детективом или работником частной охранной организации при выполнении ими своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 203 УК РФ).

Категория дела обозначена как «передача гражданина иностранного государства, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является».

Дело зарегистрировано 27 апреля. Судьёй назначена Александра Авдотьина. В пресс-службе суда на звонки корреспондента «Медиазоны» с уточнением сути обвинений Сапеге не ответили.

14 апреля Генпрокуратура удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания.

Девушку задержали 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. В мае 2022 года суд приговорил ее к шести годам колонии.

21 апреля прокурор попросил наказать Протасевича 10 годами колонии.