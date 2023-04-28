Прокуратура лишила речичанку статуса пострадавшей от аварии на ЧАЭС, который та получила ради амнистии

Прокуратура Речицкого района лишила 53-летнюю местную жительницу статуса пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, который женщина получила, чтобы к ней применили амнистию и освободили от уголовного наказания, говорится в пресс-релизе ведомства.

14 ноября прошлого года суд в Гомеле признал речичанку виновной в покушении на мошенничество (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 209 УК) и назначил ей полтора года домашней химии.

Прокуратура пишет, что на следующий день после приговора речичанка заключила договор о найме дома в деревне Горивода Речицкого района, которая находится в зоне радиоактивного загрязнения. Жительница Речицы зарегистрировала там место жительства, но на самом деле «жить там не намеревалась», отмечает пресс-служба. В Речицком райисполкоме женщина получила статус пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, а после подала в суд ходатайство о применении к ней амнистии и освобождении от наказания.



Прокуратура Речицкого района провела проверку и направила в суд иск заявление о признании сделки о найме помещения мнимой, а договора о найме жилого помещения — недействительным. По протесту прокуратуры отменено решение комиссии о признании жительницы Речицы пострадавшей от аварии на АЭС. Ходатайство о применении к ней амнистии суд также отклонил.



