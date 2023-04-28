Прокуратура лишила речичанку статуса пострадавшей от аварии на ЧАЭС, который та получила ради амнистии
Прокуратура лишила речичанку статуса пострадавшей от аварии на ЧАЭС, который та получила ради амнистии
28 апреля 2023, 19:33
 
 
 
 
 

Прокуратура Речицкого района лишила 53-летнюю местную жительницу статуса пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, который женщина получила, чтобы к ней применили амнистию и освободили от уголовного наказания, говорится в пресс-релизе ведомства.

14 ноября прошлого года суд в Гомеле признал речичанку виновной в покушении на мошенничество (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 209 УК) и назначил ей полтора года домашней химии.

Прокуратура пишет, что на следующий день после приговора речичанка заключила договор о найме дома в деревне Горивода Речицкого района, которая находится в зоне радиоактивного загрязнения. Жительница Речицы зарегистрировала там место жительства, но на самом деле «жить там не намеревалась», отмечает пресс-служба. В Речицком райисполкоме женщина получила статус пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, а после подала в суд ходатайство о применении к ней амнистии и освобождении от наказания.

Прокуратура Речицкого района провела проверку и направила в суд иск заявление о признании сделки о найме помещения мнимой, а договора о найме жилого помещения — недействительным. По протесту прокуратуры отменено решение комиссии о признании жительницы Речицы пострадавшей от аварии на АЭС. Ходатайство о применении к ней амнистии суд также отклонил.

     
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