Суд приговорил пластического хирурга Алексея Дужего к двум годам колонии

Суд приговорил пластического хирурга Алексея Дужего к 2 годам химии, сообщают «Белые халаты. News».

Дужего обвинили в участии в массовых беспорядках (статья 342 УК). Об уголовном деле против него правозащитники сообщили в марте.

О задержании хирурга стало известно 15 февраля. По информации телеграм-канала «Белые халаты. News», после задержания его арестовали на 15 суток, а потом на еще 12 суток. Статьи, по которым судили медика, неизвестны. В конце прошлого года в квартире врача в Гомеле прошел обыск.

Согласно информации на его профессиональном сайте, Дужий является членом ассоциации Беларуского общества пластической реконструктивной и эстетической хирургии.