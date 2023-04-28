В Могилеве осудили следователя, который сфальсифицировал доказательства по делу об обороте наркотиков

Суд Ленинского района Могилева назначил следователю год лишения свободы с отсрочкой на год по статье о фальсификации доказательств (часть 2 статьи 395 УК). Соответствующее решение опубликовано в банке судебных решений, внимание на него обратило «Зеркало».

В документе говорится, что следователь межрайонного отдела СК вел дело о незаконном обороте наркотиков (часть 4 статьи 328 УК). При задержании у подозреваемого провели обыск и нашли психотропные вещества.

При обыске присутствовали понятые, которых потом обязаны были допросить. Когда следователь принял дело, он попытался вызвать понятых на допрос, но не дозвонился — оказалось, что они граждане России и уже уехали к себе домой.

Тогда он составил поддельные протоколы допросов и датировал их 20 августа — тогда понятых не было в стране. В протоколах следователь указал известные ему личные данные понятых, а другую часть данных выдумал, при этом обоих записал гражданами Беларуси. В тексте приговора говорится, что сотрудник СК выдумал текст показаний об обстоятельствах обыска — вписал то, что было известно из протокола обыска, а остальное додумал сам так, чтобы все сходилось.

На протоколах следователь написал: «С моих слов записано верно и мною прочитано», — от имени понятых и подделал их подписи. После следователь подавал эти протоколы в прокуратуру в числе материалов дела.

Понятые вернулись в Могилев в конце августа, их пригласили на суд, где зачитали подделанные протоколы их допроса из материалов дела. Понятые указали, что в документах много недостоверных данных и что их никто не допрашивал.

В отношении следователя начали служебную проверку, которая выявила фальсификацию.

На суде следователь полностью признал свою вину и раскаялся. На момент суда он был уволен из СК и работал формовщиком.