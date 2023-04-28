«Вясна»: двоюродного брата замкомандира полка Калиновского осудили на 3 года колонии

Минский городской суд приговорил 34-летнего жителя Бобруйска Сергея Франчука — двоюродного брата замкомандира полка Калиновского Вадима Кабанчука к трем годам колонии общего режима, пишет правозащитный центр «Вясна».

Франчука обвинили в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), а также грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Сергея Франчука задержали 9 августа 2022 года. Сначала беларуса арестовали на 15 суток за «неповиновение сотрудникам милиции» (статья 24.3 КоАП). После возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

В начале марта Франчуку добавили еще три уголовные статьи.