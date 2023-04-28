ПАСЕ признала депортацию украинцев в Россию геноцидом, Лукашенко — соучастником

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, где осуждается принудительная депортация украинцев в Россию, сообщил член постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

В резолюции указано, что ассамблея призывает государства-участников Римского статута поддержать уголовное преследование и привлечь к ответственности всех виновных в принудительной депортации украинцев лиц. Среди прочих в списке указан Александр Лукашенко.

Также в резолюции отмечается, что принудительная депортация, согласно международному праву, признак геноцида,

«Моя правка к резолюции в ПАСЕ о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины принята. Это автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде», — отметил Гончаренко.