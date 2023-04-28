В Гродно силовики задержали чемпиона Европы по каратэ и бывшего барабанщика группы Dzieciuki

Вчера близкий к силовикам телеграм-канал «Пульс Гродно» опубликовал видео с задержаниями семи человек. Среди задержанных — бывший музыкант группы Dzieciuki и чемпион Европы по каратэ.

Один из задержанных на «покаяльном» видео — 54-летний предприниматель из Зельвы Виктор Ламеко. Его задержали 29 марта за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) и назначили 1800 рублей штрафа.

Позже беларуса обвинили в клевете на Лукашенко (статья 367 УК). Пока Ламеко находился в СИЗО, у него умерла мать. Сейчас беларус находится в СИЗО-6 в Барановичах.

Также среди задержанных — бывший чемпион Европы по каратэ-кекусинкай, 30-летний гродненец Давид Атьман, пишет «Наша ніва» Он выиграл титул чемпиона в 2021 году. Мужчина владел фитнесс-клубом «Титан».

Еще один из задержанных — Александр Сыроежка, бывший музыкант гродненских групп «Кальян» и Dzieciuki. Всего силовики показали «покаяльное» видео с семи задержанными.