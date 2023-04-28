КПЧ признал беларуские власти виноватыми в нарушении прав четверых журналистов

Комитет ООН по правам человека рассмотрел обращения четырех беларуских журналистов — Татьяны Смоткиной, Змитера Лупача, Тамары Щепеткиной и Ларисы Щиряковой — и признал Беларусь виновной в нарушении их права на законные сбор и распространение информации, сообщает Беларуская ассоциация журналистов.

В жалобе журналисты указали, что были привлечены к административной ответственности за распространение материалов СМИ без аккредитации. 14 марта КПЧ рассмотрел жалобы и предложил беларуским властям продемонстрировать, что ограничения прав журналистов были необходимыми и пропорциональными. Комитет получил от властей ответ — все журналисты нарушили Закон о СМИ и работали без аккредитации.

В Комитете отметили, что беларуские власти и государственные суды не объяснили, чем были оправданы ограничения прав журналистов и были ли необходимыми и пропорциональными наложенные на журналистов штрафы. Поэтому КПЧ сделал вывод, что права авторов были нарушены.

По решению комитета беларуские власти обязаны принять меры для компенсации назначенных журналистам штрафов и судебных издержек. Беларусь должна принять необходимые меры для предотвращения таких нарушений и пересмотреть нормативную базу, в частности закон о СМИ.