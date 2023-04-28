В Минске школьник включил порно в строительном супермаркете, его судили

В Минске вынесли приговор 16-летнему школьнику, которого обвинили в публичной демонстрации порнографии, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Издание сообщает, что школьник воспользовался компьютером в строительном супермаркете на улице Ванеева. Увидев, что никого поблизости нет, он ввел в поисковике «название сайта с видеороликами порнографического характера». После этого подросток включил видео, развернул его на весь экран и ушел.

Суд признал школьника виновным в публичной демонстрации порнографических материалов (часть 1 статьи 143). Так как подросток несовершеннолетний, вместо наказания по статье ему назначили «принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга на срок два месяца, запретив посещение определенных мест, ограничив пребывание вне дома и обязав являться в милицию для регистрации.»

Подросток свою вину не признал.