Беларус выехал из Грузии в Турцию, чтобы «обнулить» свое пребывание; обратно его не пустили

Основателя беларуской диаспоры Аджарии, беларуса Евгения Гацака не пустили из Турции в Грузию, пишет телеграм-канал «Ты тоже в Грузии?».

25 апреля активист отправился в Турцию, чтобы «обнулиться», так как иностранцам без ВНЖ в Грузии нужно выезжать из страны раз в год. Но на обратном пути ему отказали во въезде в Грузию «по иным причинам».

На следующий день Гацак попытался заехать в Грузию второй раз и после отказа запросил международную защиту. По словам беларуса, ему устно сообщили, что его заявление «на рассмотрении». Активист провёл перед стойкой погранконтроля несколько часов, после чего ему вновь вручили документ об отказе во въезде «по иным причинам» и выдворили на турецкую сторону.

Сейчас беларус находится в Турции. Сообщается, что во время выборов 2020 года он был наблюдателем.