Активистке из Пружан Елене Гнаук добавили 1 год к основному сроку за злостное неповиновение администрации колонии

67-летней активистке из Пружан, осужденной на 3,5 года за клевету на Лукашенко и дискредитацию Беларуси, добавили один год к основному сроку за злостное неповиновение администрации колонии (статья 411 УК), сообщают родственники.

Суд на активисткой прошел вчера, Гнаук не допустили на заседание. Суд признал активистку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы по совокупности приговоров путем частичного сложения неотбытой части основного наказания и полного присоединения неотбытой части дополнительного наказания на срок два года и 11 месяцев. К прежнему сроку добавили еще один год.

2 мая Гнаук, по словам родственников, этапируют в СИЗО.

В 2020 году Елену Гнаук 17 раз задерживали по административным статьям за участие в акциях протеста. В мае 2021 года Гнаук приговорили к двум годам домашней химии по «хороводному делу», а через четыре месяца активистку осудили на три года домашней химии за оскорбление президента, которое произошло во время рассмотрения предыдущего дела.

17 июня суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии и штрафу в 3 200 рублей по статье о клевете в отношении Лукашенко и дискредитации Беларуси. После оглашения приговора Гнаук перевели из Пружан в барановичский СИЗО-6, в котором ее на более чем полтора месяца поместили в карцер.

Уже в колонии в декабре прошлого года активистку помещали в ПКТ более, чем на два месяца.