Суд в Гродно ликвидировал объединение литовцев «Гимтине»

28 апреля Гродненский областной суд ликвидировал общественное объединение литовцев «Гимтине» из деревни Пелеса, сообщает ТАСС.

Заявителем выступило Главное управление юстиции Гродненского облисполкома. «Гимтине» — первое официально зарегистрированное в Беларуси общественное объединение литовцев. Согласно сайту just-grodno.gov.by, на 1 января 2022 года численность членов общественного объединенная составляла 150 человек.

Объединение работает с 1993 года на базе средней школы с литовским языком обучения в деревне Пелеса Гродненской области. До беларуско-литовской границы от деревни 13 км.

В Пелесе проводили праздники Казюкас, Ужгавенес (литовскую Масленицу, праздник встречи весны), день святого Линуса (в его честь назван местный костел, где проводятся службы на литовском языке).