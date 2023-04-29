В Витебске силовики «пригласили» в милицию семиклассника за то, что вел «экстремистский» канал

Силовики «пригласили» в милицию семиклассника из Витебска за то, что вел «экстремистский» канал — видео, где подросток рассказывает об этом, опубликовал канал, близкий к силовикам.

Лицо на видео скрыто, парень говорит, что его пригласили в милицию из-за того, что он состоял в «экстремистском» чате СБНШ и «экстремистском» канале «Беларускі партызан». Он признается, что публиковал там сообщения о передвиженим российских войск в Беларуси, а также новости о ситуации в Украине. Посты, как утверждает подросток, ему скидывал «беларус, который сбежал в Польшу».



Чат «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта» (СБНШ) и канал «Беларускі партызан» признаны экстремистскими формированиями. Из 35 участников чата силовики задержали пятерых. Как утверждали силовики, в чате «радикалы вели активную экстремистскую деятельность в каждом регионе, обсуждали и планировали диверсии и теракты, в том числе на железной дороге и с использованием коктейлей Молотова».