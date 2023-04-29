Суд в Минске оштрафовал семерых прихожан церкви за прововедь

28 апреля в суд Минске оштрафовал семерых верующих церкви «Новая жизнь» за проповедь, сообщает телеграм-канал церкви.

Прихожан задержали 15 апреля, когда они «делиллись Благой вестью» в центре города. Суд назначил максимальный штраф по административной статье каждому — 3500 рублей.

«К сожалению, суд не принял во внимание доводы молодых людей о том, что они искренне хотели поделится смыслом Пасхи с окружающими, что общественный порядок не нарушался, и что они делились своим посланием с теми, кто сам интересовался» — сожалеют авторы канала.