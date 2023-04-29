«Народная воля» приостанавливает издание PDF‑версии газеты

«Народная воля» на месяц приостанавливает издание PDF-версии газеты и не исключает полное закрытие издания, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

По информации БАЖ, у издания возникли финансовые проблемы. Руководство газеты обратилось за срочной помощью к читателям и спонсорам.

«Уважаемые сторонники свободы слова! К сожалению, обстоятельства сложились так, что издание газеты "Народная воля" в формате PDF поставлено на месячную паузу. Такая ситуация вызвана крайне тяжелым финансовым положением. Редакция не в состоянии покрыть расходы на аренду помещения, техническое обслуживание, выплату заработной платы и налогов. Мы в одном шаге от закрытия. Чтобы этого не произошло, нам нужно набрать как можно больше подписчиков на PDF-версию», — говорится в обращении редакции.

Выпуск «Народнай Волі» проходит по вторникам. Но предыдущий выпуск в электронном формате дошел до подписчиков в пятницу, 28 апреля, а во вторник запланированного не будет.

Оформить подписку на PDF-версию газеты «Народная воля» можно на сайте belpressa.by, где потребуется нажать на вкладку «2023» и выбрать месяцы, на которые будет оформлена подписка. Цена составит 9 рублей 48 копеек.

Проблемы с печатной версией газеты начались в 2020 году. В октябре в квартире менеджера по рекламе газеты «Народная Воля» прошел обыск. В ноябре 2020 года в редакцию газеты «Народная Воля» пришли неизвестные люди и ОМОН, они забрали тираж газеты за 13 ноября. Позже московская типография «Полиграфический комплекс» отказалась печатать беларускую газету, а Экономический суд Минска обязал газету «Народная Воля» выплатить «Белпочте» больше 108 тысяч рублей в качестве компенсации за нереализованные тиражи.

Сайт «Народнай волі» был заблокирован в августе 2022 года. В конце декабря прошлого года Мининформ снял блокировку.