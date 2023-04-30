Суд признал виновным водителя бензовоза, столкнувшегося с «Уралом», где ехали военные

В Витебске огласили приговор водителю бензовоза MAN, который летом прошлого года врезался в военный Урал-4320, пишет «Зеркало» со ссылкой на Банк судебных решений.

13 апреля суд признал виновным беларуса в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение телесных повреждений (статья 317 УК).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В колонию водителя не отправили. У обвиняемого обнаружили онкологическое заболевание, относящееся ко второй клинической группе, что позволило ему по медицинским показаниям попасть под амнистию в связи с днем народного единства.

Водителя бензовоза освободили от уголовной ответственности, а производство по делу прекратили.

Летом 2022 года в Витебском районе бензовоз MAN наехал на автомобиль Урал-4320, перевозивший военнослужащих. В ДТП пострадали 12 человек. Водитель «Урала» и четыре его пассажира получили менее тяжкие телесные повреждения. Травмы еще семерых военных из грузовика оценили, как тяжкие.