Прокуратура признала сайт и соцсети барановичского издания Intex‑press «экстремистскими»

Барановичская межрайонная прокуратура 29 апреля признала «экстремистскими материалами» издание Intex-press, пишет газета «Наш край». Информацию заметила «Наша Ніва».

Прокуратура также признала «экстремистскими» все соцсети издания. В своем сообщении прокуратура напомнила, что распространение и хранение «экстремистской» продукции с целью распространения наказывается по статье 19.11 КоАП. Финансирование «экстремистского» издание и предоставление ему информации могут квалифицировать по статьям 361-2 и 361-4 УК.

В феврале власти разблокировали сайт Intex-Press. В июле 2022 года брестский областной суд приговорил 23-летнего журналиста издания Юрия Гонцаревича к 2,5 годам колонии.

Его признали виновным в содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-3 УК) за то, что он переслал фотографию военной техники в «экстремистские» телеграм-каналы.