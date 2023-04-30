Осужденного на 13 лет и 1 месяц колонии журналиста Дениса Ивашина поместили в ШИЗО, сообщили его родственники.

О причинах и на какой срок журналист попал в ШИЗО — неизвестно.

«Учорашнее тэлефанаваньне наш ваяр Дзяніс Івашын зноўку прамінуў, і мы ўжо маем пацьверджаньне таго, што ён быў зьмешчаны ў ШЫЗА. Ані нагоды для "пакараньня", ані ягонага тэрміну мы ня ведаем. І нават пакуль не валодаем дакладнай інфармацыяй пра тое, калі гэта сталася. Таму арыентырам для нас будзе дасланы 20 красавіка ўпаўнаважаным супрацоўнікам ліст ад Дзяніса да мяне зь віншавальнай паштоўкай», — написали родственники.

14 сентября суд в Гродно приговорил Ивашина к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима по обвинению во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК) и измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года. КГБ считает, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях «регулярно осуществлял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».