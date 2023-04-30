На сына политика Анатолия Лебедько завели уголовное дело за финансирование «экстремистской» деятельности

На сына политика Анатолия Лебедько Артема завели уголовное дело за финансирование «экстремистской» деятельности (статья 361-2 УК), сообщает политик на своей странице в фейсбуке. Беларуса перевели в СИЗО №1 на Володарского.

Политик рассказал «Медиазоне», что сына не выпустили из ЦИП на Окрестина и возбудили против него уголовное дело по статье 361-2 УК.

Силовики задержали Артема Лебедько 28 марта. Тогда суд арестовал его на 15 суток за «нецензурные выражения возле милиции». 12 апреля суд снова арестовал сына политика на 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП).

Анатолий Лебедько — политик, советник по межпарламентскому сотрудничеству Объединенного переходного кабинета, экс-председатель Объединенной гражданской партии (до 2018 года).