«Вясна»: «рельсового партизана» Виталия Мельника перевели в глубокскую колонию

Осужденного на 16 лет колонии «рельсового партизана» Виталия Мельника перевели в глубокскую колонию №13, пишет «Вясна». В этой же колонии находится политик Николай Статкевич.

Виталия Мельника приговорили к 16 годам колонии строго режима. Мельника обвинили в акте терроризма (часть 1 статьи 289 УК), умышленном приведении в непригодное состояние железнодорожных путей с целью акта терроризма (часть 4 статьи 309 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (части 2 и 3 статьи 295 УК).

Генпрокуратура сообщала, что в марте он поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов. Пресс-служба ведомства писала, что при задержании сотрудники милиции «обоснованно применили огнестрельное оружие» — выстрелили по его нижним конечностям из-за «реальной угрозы вооруженного сопротивления».