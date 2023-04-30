BYPOL: обвиняемый в диверсии в Мачулищах может быть знаком с сыном бывшего врача Лукашенко

В апреле 2023 года госТВ опубликовало фильм о диверсии в Мачулищах. Один из обвиняемых, показанных в фильме, Денис Соколов. В BYPOL утверждают, что беларус связан со старшим сыном бывшего личного врача Александра Лукашенко Ирины Абельской.

В сюжете, показанном на госТВ, Соколов рассказал о том, как привез один из дронов для диверсии из Вильнюса в Минск. BYPOL утверждает, что человек с именем и фамилией Денис Соколов вместе с сыном Ирины Абельской Дмитрием в 2017 году ездил на автомобиле в Литву.

Кроме этого, в 2020 году Денис Соколов звонил в милицию с жалобой на протестующих. Свое обращение, исходя из базы данных «Киберпартизан» он сформулировал так: «Во дворе три парня балончиками разукрашивают скамейки в БКБ-цвета».

26 февраля в Мачулищах произошло несколько взрывов. По версии BYPOL, участники плана «Перамога» повредили российский самолет ДРЛО А-50.

Вначале апреля на госТВ показали фильм о диверсии в Мачулищах и других «терактах», готовящихся, по мнению пропагандистов, в Беларуси. В эпизодах про Мачулищи фигурировало 17 человек, причастных к произошедшему на аэродроме. Как минимум семеро из них задержали, всех их обвиняют по статьям о терроризме и измене государству.