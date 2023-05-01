В Брянской области в результате подрыва с рельсов сошел грузовой состав локомотивного депо Гомеля

В Брянской области в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел локомотив грузового поезда — тепловоз числится в парке локомотивного депо Гомель «Беларуской железной дороги», пишет «Сообщество железнодорожников». Такой вывод в сообществе сделали по номеру тепловоза.

По информации железнодорожников, в поезде находилась локомотивная бригада Гомеля. По предварительной информации, пострадавших нет.

— В результате взрыва значительно поврежден тепловоз серии 2ТЭ10УК №0195, приписки депо Гомель, и грузовые вагоны БЧ головной части поезда, которые сошли с рельсов в результате взрыва, — пишет «Сообщество железнодорожников».

О том, что в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел локомотив грузового поезда, ранее сообщил глава региона Александр Богомаз. В составе поезда было 60 вагонов, груженых нефтепродуктами и пиломатериалами, отмечает «Сообщество железнодорожников»