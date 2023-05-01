В Министерстве транспорта подтвердили, что в Брянской области сошел с рельс беларуский поезд

В Министерстве транспорта Беларуси подтвердили, что грузовой поезд, сошедший сегодня с рельс в Брянской области — беларуский. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, на 136 километре перегона Унеча – Рассуха в 50 метрах от грузового поезда №2528 формирования Беларуской железной дороги сработало «неустановленное взрывное устройство». Поезд направлялся из Гомеля в Брянск, в его составе было 78 вагонов, с рельс сошло восемь. Локомотивная бригада не пострадала.

Для оказания помощи на место направлен восстановительный поезд, кроме того, для участия в расследовании случившегося в Брянскую область направлены представители БЖД.

Телеграм-канал «Live.Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщил сегодня, что в Брянской области в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел локомотив грузового поезда. По информации авторов канала, в вагонах перевозили нефтепродукты и пиломатериалы.