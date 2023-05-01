Провластный телеграм‑канал подтвердил самоубийство задержанного в РОВД Волковыска

Провластный телеграм-канал «ЖС Premium» подтвердил информацию о том, что 30 апреля из окна РОВД Волковыска выпрыгнул задержанный — он погиб. Имя погибшего не называют.

Авторы телеграм-канала добавляют, что молодого человека задержали за распространение наркотиков. На протяжении последних трех месяцев он работал закладчиком, утверждает «ЖС Premium».

Правозащитный центр «Вясна» пишет, что силовики задерживали погибшего 9 августа 2020 года.

Утром телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область» написал, что, по неподтвержденной информации, в Волковысском РОВД погиб задержанный — выпрыгнул в наручниках с окна 4 этажа.