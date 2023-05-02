Сайт и твитер издания Euroradio признали «экстремистскими материалами»

Суд Борисовского района признал сайт и твитер издания «Еврорадио» «экстремистскими материалами». Соответствующее решение приняли 26 апреля.

Согласно решению суда «экстремистскими» признали сайт euroradio.fm и страницу в твитере, имеющую идентификатор https://twitter.com/euroradio. Кроме этого, «экстремистскими материалами» признали сайт правозащитного центра «Вясна» и аккаунт брестских правозащитников в Instagram.

20 июля 2022 года МВД признало «Еврорадио» сайт и соцсети издания «экстремистским формированием».