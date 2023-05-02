Недавно осужденному брату замкомандира полка Калиновского предъявлено новое обвинение

Недавно осужденному на три года колонии Сергею Франчуку предъявлено новое обвинение, по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Сергея, двоюродного брата замкомандира полка Калиновского Вадима Кабанчука, начнут судить 13 мая в суде Бобруйска и Бобруйского района. Его дело будет рассматривать судья Ольга Серякова.

28 апреля Минский городской суд приговорил Сергея Франчука к колонии по статьям об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), а также грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).