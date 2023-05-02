Анархиста Николая Дедка поместили в ШИЗО на 10 суток

Анархиста Николая Дедка, осужденного на пять лет колонии, поместили в штрафной изолятор на 10 дней, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, анархиста отправили в ШИЗО из-за того, что он лег спать на несколько минут раньше положенного.

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Николая Дедка регулярно помещают в ШИЗО в тюрьме №1 в Гродно, последний раз — в феврале, а летом 2022 года он провел в изоляторе 44 дня.

10 ноября 2021 года Мингорсуд приговорил анархиста к пяти годам колонии общего режима. Судя признал Николая Дедка виновным по трем статьям: призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участие в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконные действия в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).